Otorgan licencia a C.Ruiz Massieu

Ciudad de México

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó la licencia de Claudia Ruiz Massieu para separarse del cargo de senadora de la República.

"Por su digno conducto, me permito solicitar a esa H. Comisión Permanente se me conceda licencia para separarme del cargo de representación popular que ostento en el Senado de la República. En esta ocasión, expreso a usted y a quienes integramos la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente mi reconocimiento por las consideraciones que he recibido en el desempeño de mis actividades parlamentarias", cita la solicitud de licencia de la presidenta del PRI.

La senadora Beatriz Paredes expresó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaba de acuerdo con la licencia y le expresó el aprecio y respeto de los legisladores por su labor que, como legisladora, ejerció Ruiz Massieu en los últimos meses.

"Fue fundamental en la construcción de consensos para logar que la iniciativa de la Guardia Nacional se aprobara por unanimidad", dijo Paredes, ex presidenta del PRI.