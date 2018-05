Otorgan libertad a ex Presidente Álvaro Colom

Un juez de Guatemala decidió este miércoles conceder libertad bajo fianza al ex presidente Álvaro Colom, acusado de corrupción en el transporte público de la capital, por lo que quedaría libre si paga cerca de 135 mil dólares.

El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal estableció dicha medida, misma que puede ser recurrida en los próximos tres días, a cambio de que el ex Mandatario pague 500 mil quetzales (equivalente 67 mil dólares) por cada uno de los delitos por los que fue procesado, fraude y peculado (malversación).



El juez también otorgó libertad bajo fianza por unos 13 mil 500 dólares a los ex ministros Óscar Velásquez (Economía) y Gerónimo Lancerio (Cultura y Deportes), procesados por fraude; mientras que al ex secretario de la Presidencia Gustavo Alejos, en prisión por otros casos, y al ex titular de Interior Salvador Gándara les fue denegada esta misma solicitud.







Tras finalizar la vista judicial, en la que el ex Presidente pidió un cambio de delito que no se le concedió, Colom mostró cautela y recordó que faltan tres días para verificar que no haya impugnación del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en(CICIG)."Yo soy inocente y tengo la paciencia y la tranquilidad del mundo, para esperar que el proceso avance", reiteró el ex Mandatario, quien añadió que no existe peligro de fuga por su parte, una opinión en la que también coincidió el juzgador al otorgar la medida sustitutiva.Colom, y los otros dos ex ministros que obtuvieron su, tienen prohibido salir del país y deben firmar cada ocho días en el libro de reporte.Por esta causa, conocida como Transurbano, están procesadas además de estas cinco personas otros siete ex miembros del Gabinete de Colom, entre ellos el ex presidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight.Supuestamente éste último, en su calidad de ministro de Finanzas -cargo que ocupó de 2008 a 2010- incurrió en irregularidades en la creación y suscripción de un acuerdo gubernativo que le dio vida a la implementación de un sistema de prepago del entonces nuevo sistema de autobuses urbanos llamado Transurbano.Según la investigación, el Gobierno en esa época (2008-2012) defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para implantar un sistema prepago en un transporte de la zona metropolitana, el Transurbano.Por esta trama de corrupción también cuentan con órdenes de captura los ex directivos de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos Luis Gómez González y Rudy Leonel Maldonado Castillo, así como el ex ministro de Comunicaciones Luis Alejos y una solicitud de desafuero al ex canciller y actual diputado al Parlacen, Haroldo Rodas.