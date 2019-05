Otorgan libertad absoluta a Granier

Villahermosa, Tab.

Luego de casi seis años de litigio, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, obtuvo su libertad absoluta, quedando sin efecto la acusación de peculado por un monto de 196 millones de pesos, delito por el que había sido condenado a 11 años de prisión.

Fue el propio mandatario estatal, Adán Augusto López Hernández, quien detalló que este miércoles se había celebrado una audiencia por el llamado "Caso Granier" y que el juez del Tribunal Superior de Justicia había declarado la libertad absolutoria, aclarando que será respetuoso de las decisiones que tomen las autoridades judiciales.

"Nosotros somos respetuosos de esas decisiones; tengo entendido que el día de hoy se estaba celebrando una audiencia en la cual se iba a determinar si había o no alguna responsabilidad en segunda instancia en el fuero común, me acaban de comentar y ustedes me están confirmando que es una sentencia absolutoria", indicó.

El pasado primero de marzo del 2018, el exgobernador Granier Melo, fue condenado por el delito de peculado a casi 11 años de prisión y al pago de 196 millones de pesos por la reparación del daño en contra del erario público en el sector salud.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el exmandatario tabasqueño, quien se encontraba recluido en un penal de la Ciudad de México por delitos federales, fue encontrado responsable por el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia por peculado, quien emitió la sentencia de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como el pago de una multa millonaria para reponer los recursos que habrían sido desviados durante su administración, que comprendió del 2007 al 2012.

Sin embargo, ahora el juez local concede la razón ante la apelación presentada y le otorga la libertad absolutoria.

Es importante señalar que recientemente un juez federal le quitó a Granier Melo una acusación por defraudación fiscal equiparada calificada por un monto de 2 millones 156 mil 489 pesos, al no encontrar pruebas suficientes para poderlo mantener procesado por este delito.

Actualmente se encuentra en arraigo domiciliario en su casa de la Ciudad de México, pero se espera que en las próximas horas pueda estar en condiciones de viajar a cualquier parte del país.

Eduardo Luengo, abogado del ex Mandatario, confirmó que el fallo fue notificado este miércoles y que a partir de este momento su cliente ya no tiene ningún pendiente con la justicia.

"El día de hoy finalmente ha terminado la persecución política", dijo.

Desde enero pasado, Granier permanecía en prisión domiciliaria en su casa en la Colonia Romero de Terreros, Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, tras estar cinco años y seis meses en el Reclusorio Oriente y en la Torre Médica del Penal de Tepepan.