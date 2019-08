Otorgan estrella a Kristen Dunst en Paseo de la Fama

Cd. de México.- La actriz Kirsten Dunst develó este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reportó Variety.

La celebridad, que participó en filmes como Spider-Man, María Antonieta y The Beguiled, fue acompañada de su esposo, el actor Jesse Plemons, y de su hijo, Ennis Howard, quien hizo su primera aparición pública.

"Más allá de la gran actriz que eres, yo también tengo el mayor placer de conocerte como persona fuera del trabajo, 'Kiki', o 'Kiks', y ver el tipo de madre, esposa, hija, hermana, amiga y consorte que eres", dijo Plemons en su discurso.

"Y es por eso que yo y todos tus amigos y todos los demás estamos aquí hoy, y por qué todos te amamos: por la increíble, generosa y asombrosa persona que eres".

La cineasta Sofia Coppola, con quien Dunst ha trabajado varias veces, también dedicó unas palabras a la actriz, de 37 años.

Durante su discurso, Dunst se puso sentimental, y además de resaltar su agradecimiento a sus invitados y a la Cámara de Comercio de Hollywood.

"Ser celebrada aquí, hoy, y ser parte de esta historia de nuestra ciudad me hace sentir orgullosa de los personajes que he interpretado y agradecida con los increíbles artistas que he conocido en el camino", dijo la famosa.

"El día de hoy siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, y gracias a todos por estar aquí hoy y ser parte de esto".