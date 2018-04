Otorgan amparo a Miguel Ángel Félix Gallardo

El Segundo Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, a cargo del magistrado Miguel Bárcena Villanueva, concedió el amparo y protección de la justicia al capo, para que se valoren los análisis con los que busca acreditar que padece de diversos males de salud, según fuentes judiciales.

En el 2016 el narcotraficante solicitó a los dos juzgados de distrito que le han dictado sentencia -en igual número de procesos- la prisión domiciliaria y confinamiento en una de sus residencias localizada en el Fraccionamiento Ciudad del Sol, en Zapopan, Jalisco.



El año pasado Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le negó el beneficio, argumentando que no puede cumplirse su necesaria reinserción social en un domicilio particular.



Rosete está a cargo del juzgado que hace ya un tiempo condenó al narcotraficante a 40 años de prisión por delitos contra la salud, derivado del transporte de cocaína en aerotaxis.



Félix Gallardo apeló la negativa de dicho juez pero el Primer Tribunal Unitario Penal, que preside el magistrado Miguel Ángel Aguilar, la confirmó.



Luego, el sinaloense presentó el amparo y consiguió que el Segundo Unitario ordenara reconsiderar sus pruebas y, con base en ellas, valorar si debe acceder al confinamiento.



La sentencia de amparo no será cumplida en lo inmediato porque la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de revisión que será resuelto por un tribunal colegiado.



El ahora preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, ofreció como pruebas los dictámenes de un criminalista, con el propósito de establecer que sí reúne los requisitos para pasar el resto de su condena de prisión en un domicilio particular bajo vigilancia de la Policía Federal.



Desde antes de que solicitara el beneficio, el sinaloense se había quejado de diversos padecimientos como la pérdida de visión en un ojo y cataratas en otro; mal funcionamiento de un oído; problemas de reflujo y antecedentes de micro infartos cerebrales y hernias.



Si Félix Gallardo consiguiera la libertad domiciliaria en este litigio, tampoco sería confinado de inmediato en su residencia de Zapopan, porque necesita que también se pronuncie en el mismo sentido el otro juzgado de Jalisco que lo sentenció en un caso diverso.



El otro asunto es el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, por el cual también fue sentenciado a 40 años de prisión.