Otorgan 80 mil pesos a Justicia Tamaulipas

Como un parteaguas en materia de aplicación de los derechos de las víctimas del delito, calificó Geovanni Barrios Moreno, presidente de la asociación civil Justicia Tamaulipas, el premio de 80 mil pesos obtenido por ese organismo para crear un refugio para víctimas del delito, con todos los protocolos de seguridad y asistencia necesarios.

Consideró que el premio otorgado por el DIF Estatal es un reconocimiento al trabajo que han realizado los integrantes de Justicia Tamaulipas en favor de las víctimas de delitos de alto impacto, y servirá para la apertura del primer refugio temporal seguro para víctimas a nivel nacional.

Dijo que el premio es un buen impulso al proyecto que prevén cristalizar en diciembre con la creación del refugio, donde se salvaguardará la integridad de personas y sus familias que sientan sus vidas en peligro, donde además contarán con apoyo psicológico, médico y asesoría jurídica.

También se les vinculará inmediatamente con las autoridades "que tenemos identificadas y en las que podemos confiar, para que les brinden apoyo a las familias y personas que lo soliciten", agregó.

Afirmó que ese refugio será un parteaguas, porque luego de su instalación habrá un antes y un después en la vida de las víctimas de delitos de alto impacto en la región.

Subrayó: "Es un parteaguas, porque recordemos que es obligación de los municipios de todo México contar con refugio seguro para las víctimas, y en la actualidad ningún municipio de México ha cumplido con esta obligación. Será el primero, la primera vez que se aperture un refugio y será en Reynosa".

"Esperamos que sirva como un protocolo de refugios seguros para que se puedan expandir en todo el país y cumplan sus obligaciones los municipios hacia este sector tan vulnerable que son las personas que son atacadas directamente su seguridad personal o familiar. Por eso va a haber un antes y un después, un parteaguas con la apertura de este refugio; va a dar pie para que en otras ciudades las autoridades hagan lo que les corresponde por ley".

Sobre la trascendencia del premio para la comunidad, el activista apuntó: "Es muy importante, porque es la primera vez que un gobierno, que una autoridad, reconoce la labor que venimos realizando dentro de Justicia Tamaulipas, que es una labor para el bienestar colectivo de la sociedad. Entre todos podemos lograr que aminore el delito de desaparición forzada de personas, así como apoyar a quienes sufran este tipo de delitos o alguna agresión hacia sus personas o familias".

Que Justicia Tamaulipas, fundada en abril de 2016, reciba en pleno Día Internacional de los Desaparecidos, significa: "Un recordatorio a todos aquellos familiares que nos faltan. Un reconocimiento para que otros no sufran lo que nosotros que estamos recorriendo este camino involuntariamente, que estamos trazando una ruta, que no hubiésemos querido estar aquí en esta posición. Lo que queremos es que aquellas familias que inician este tormentoso camino de buscar a sus familiares o de una persona desaparecida no sufran los mismo que hemos sufrido nosotros", puntualizó Barrios Moreno.