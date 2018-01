Oswaldo Alanís, congelado

Ciudad de México

El final de la telenovela entre Oswaldo Alanís y las Chivas lo dio el técnico Matías Almeyda, quien quedó como villano de la historia al anunciar que el jugador entrenará con el primer equipo, pero no será tomado en cuenta para los partidos del conjunto rojiblanco.

Almeyda habló del caso en su primera cita con los medios de comunicación de este 2018. Ahí fue claro al afirmar que tendrá la oportunidad de entrenar, pero no de jugar, sólo para que se mantenga en forma y pueda emigrar del club al final del torneo, pues no firmó una extensión de contrato.

“Hablé con Oswaldo, se le ofrecieron seis meses de contrato, así podría tener compromiso con nosotros hasta diciembre y yo contaría con él. Pero no hubo acuerdo, eso fue todo y en la parte contractual no me meto, yo sólo les digo a Jorge Vergara y José Luis Higuera los jugadores que quiero”, afirmó el timonel.

Y agregó: “El club hizo el esfuerzo de ofrecerle seis meses, no llegaron a un arreglo... una vez que resolvieron el problema se incorporó al plantel. Le hice preguntas a Alanís, me contestó y supe su deseo respecto al futuro pero eso se queda entre nosotros”.