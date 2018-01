Osorio ya tenía su lista mundialista casi definida

El técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, reveló en diciembre que ya tenía su lista mundialista casi definida. Durante sus dos años y tres meses de gestión, son 20 los futbolistas en quienes más ha confiado, de acuerdo con un ejercicio realizado por CANCHA.

Las competencias más importantes en este lapso han sido la Eliminatoria Mundialista, Copa América Centenario y la Confederaciones 2017, en las que el timonel colombiano sí ha lucido una base.



Héctor Herrera, Héctor Moreno, Miguel Layún, Andrés Guardado, Javier Hernández y Diego Reyes son, en ese orden, los futbolistas con más minutos durante la Eliminatoria y que además jugaron en los otros dos torneos avalados por la FIFA.



Detrás vienen 9 jugadores más que militan en el extranjero, más cinco de la Liga MX.



Como Rafael Márquez aún no arregla su situación legal, son 19 elementos con un gran recorrido en este Tricolor, al que sólo le sobrarían cuatro plazas mundialistas.

Jueguen o no, van los "europeos"

Los de casa

Las dudas

Los "europeos" llevan ventaja, jueguen o no, en la era de Juan Carlos Osorio.Convencido de que quienes militan en Europa se cuecen aparte, el técnico colombiano tiene a dichos futbolistas como base delNo fue casualidad que en el debut en Copa Confederaciones contra Portugal el once inicial estuviera conformado por puro jugador de Ligas europeas.En la Eliminatoria Mundialista, el objetivo primordial en la gestión, los 11 futbolistas con más minutos jugaban en Europa: Héctor Herrera, Héctor Moreno, Miguel Layún, Andrés Guardado, Javier Hernández, Diego Reyes, Carlos Vela, Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y Guillermo Ochoa, en ese orden.Vela competirá a partir de este año en la MLS.Los otros futbolistas que se mantienen en Europa y que han tenido continuidad con Osorio son Carlos Salcedo y Marco Fabián, aunque éste último viene saliendo de una lesión.Sólo tienen continuidad Herrera, Guardado, Lozano, Ochoa, Salcedo y Fabián, al que una lesión y no una baja de juego le interrumpió su actividad en el Viejo Continente.Por el sólo hecho de jugar en Europa, hoy lucen con un pie en el Mundial de Rusia.También la Liga MX tiene a sus seleccionados consentidos.Javier Aquino, Néstor Araujo, Rafael Márquez, Oribe Peralta y Alfredo Talavera, en ese orden, fueron los jugadores del futbol mexicano que más minutos acumularon en los 16 partidos de Eliminatoria Mundialista.Todos, además, fueron convocados a Copa América Centenario y a la Confederaciones.Caso aparte es el del portero José de Jesús Corona, quien en cuestión de minutos en la Eliminatoria ocupa el puesto 28, pero quien es asiduo en los llamados de Osorio y quien por una lesión no viajó a la Confederaciones.Oswaldo Alanís, Jesús Dueñas, Jürgen Damm y Jesús Molina también tuvieron bastante juego en la clasificatoria al Mundial y estuvieron en uno de los dos torneos de la FIFA que ha jugado el Tricolor en la era del técnico colombiano. De ellos, Molina es el que menos ha sido convocado en los partidos más recientes.El caso de Márquez es especial porque la FMF espera que resuelva su conflicto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y así poder considerarlo para su quinta Copa del Mundo.No obstante, el proceso es bastante delicado y mientras no se resuelva, otros futbolistas de la Liga MX pueden beneficiarse de dicha situación.Edson Álvarez, César Montes y Elías Hernández ya han sido probados por Juan Carlos Osorio y tienen armas para sembrarle la duda.Dos defensas y un extremo. Álvarez, del América, tiene la ventaja de jugar en varias posiciones, como le gusta al técnico. Es un sólido central, pero también sabe desempeñarse como mediocentro y lateral derecho.Montes, del Monterrey, es mucho más efectivo en la central, mientras que Elías sí juega por ambas bandas al ataque, pero tiene una feroz competencia contra varios seleccionados que militan en Europa.Jesús Gallardo no estuvo en ninguno de los torneos de la FIFA, pero ha respondido a la confianza del técnico en los partidos recientes.Jonathan González, también de Rayados, tendrá su oportunidad apenas la FIFA le dé la autorización para jugar con México toda vez que representó a Estados Unidos en categorías menores.Henry Martin y Víctor Guzmán, delantero del América y volante del Pachuca, están levantando la mano por una oportunidad. Y no hay que olvidar a Uriel Antuna y Omar Govea, a quienes al menos Osorio conoció durante la gira europea en noviembre pasado.Laterales como Paul Aguilar y Jorge Torres Nilo dejaron de ser convocados por Osorio, pero mientras haya una chance...