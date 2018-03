Osorio rechaza extensión de contrato con el Tri

En entrevista con el diario británico "The Sun", Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección Mexicana, dejó en claro que su prioridad no es renovar el contrato con la Federación Mexicana de Futbol.



"He rechazado la posibilidad de extender mi contrato con la Federación Mexicana de Futbol", dijo. "La razón es porque quiero ser honesto con mis jefes. Si lo hacemos bien (en la Copa del Mundo), me gustaría continuar, pero he sido contactado por otras federaciones y hay algunas por las que tengo sentimientos".



La idea de la Femexfut era ofrecer una extensión del vínculo al colombiano, quien también resaltó lo que ha logrado al frente del Tricolor.



"En 2015, asumí como técnico de México. Sólo perdimos un juego en la calificación, eso fue en el último partido contra Honduras, pero nos habíamos clasificado", recordó.



"Hemos tenido partidos difíciles. Perder 7-0 ante Chile en la Copa América (Centenario) fue lo peor, y en realidad les ganamos 1-0 en un amistoso 17 días antes".