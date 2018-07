Osorio califica como payasada el comportamiento de Brasil

El director técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio calificó como una payasada las faltas fingidas por los brasileños.



Acusó al árbitro de no poner en orden esa cuestión. "Me parece que tuvimos un partido de mucha posesión y me sugiere a mí que tuvimos control del juego y desafortunadamente es una vergüenza que se pierda tanto tiempo en un jugador y tiene mucho que ver con el arbitraje. Mis jugadores se cansaron de eso y eso no es un buen ejemplo para futbol porque es un juego de virilidad y de hombres y no de tanta payasada".



Sobre su continuidad dijo: "Eso es lo menos relevante, se perdió un juego importante que nos duele y habrá que darle el luto correspondiente y en los próximos días habrá una decisión de mis jefes y una mía y ya lo sabrán".