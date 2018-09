Osorio acepta que todavía podría dirigir a Colombia

El ex seleccionador de México reveló en entrevista con el diario El Colombiano que hay una cláusula en su contrato que le permitiría firmar con la selección de su país en caso de que existiera la propuesta.

"Sí, hay una cláusula acordada por ambas partes, que incluso fue sugerida por la Federación Paraguaya. Si los que toman las decisiones en Colombia hubieran cumplido las fechas, se evitaría esta situación apretada y coyuntural", explicó Osorio.

"Ellos ya saben el tema y ojalá cuenten realmente lo que pasa en esta situación. No entendí la rueda de prensa de (Ramón) Jesurún cuando dijo que no tenían plan A, B, C; ojalá en algún momento se aclaren las cosas. Fui muy respetuoso con lo que me dijeron y por eso acepté también la cláusula para firmar con Paraguay, porque le estoy dando importancia a Colombia", finalizó 'El Profe'.

Y aunque se mostró comprometido con el proceso hacia el Mundial Qatar 2022, el estratega también expresó su molestia por las críticas hacia esta cláusula.