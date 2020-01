¡Oscuro futuro!

Si La Máquina de Siboldi no cambia el rumbo, está condenada a descarrilarse.

Estar hundido en el último lugar de la Liga BBVA MX (sitio que no ocupaba desde la Fecha 8 del Apertura 2015 con Sergio Bueno en el banquillo), parece el menor de los males para un equipo que tiene una inercia que parece condenarlo a ligar 3 torneos sin clasificar a la Liguilla.

Aquella victoria 5-2 sobre el América en la Fecha 13 del torneo pasado le dio a Robert Dante Siboldi crédito para mantenerse al frente de Cruz Azul luegó de ser presentado como técnico interino tras la pachanga en la que Pedro Caixinha y Ricardo Peláez se fueron a la calle.

Sin embargo, desde entonces -e incluso desde semanas atrás-, Siboldi no hizo sino seguir arrastrando el prestigio del que se hizo al ganar el Clausura 2018 con Santos.

Con 12 partidos de Liga al frente del Cruz Azul, el charrúa no tiene mucho qué presumir: solo ha ganado la cuarta parte de los partidos que ha dirigido y el 35 por ciento de los puntos que ha disputado. En concreto, tiene 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas, 13 puntos de 36 disputados.

Si La Máquina mantiene esta paupérrima productividad, su techo está en 17 puntos, 9 menos de los que se requieren para, al menos, entrar a la Liguilla.

Lo más triste del caso celeste es que no se ve cómo las cosas puedan cambiar, número uno porque el funcionamiento de los 2 últimos partidos no es casualidad sino consecuencia de una pretemporada incierta y no se ven refuerzos en el horizonte; y número dos porque en el banquillo no parece haber una respuesta.

Después de coronarse, Siboldi descendió al infierno y no ha salido de él. Con Santos en el Apertura 2018 llegaron los números rojos, luego con Veracruz llegó a límites tan ridículos como ganar 3 juegos de 20 disputados.

Con Cruz Azul nada ha mejorado y parece que lo único que puede devolver a esta Máquina a la vía del triunfo es el cambio de maquinista.