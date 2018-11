OSCURA AMENAZA

"La actuación de Johnny me voló la cabeza. En la escena final, él tenía que seducir a una gran audiencia. Fue una master class para nosotros". Eddie Redmayne, actor.

Los Ángeles, California

En Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, un villano más peligroso que el mismísimo Lord Voldermort, el Señor Oscuro de la saga de Harry Potter, se alza y amenaza no sólo al mundo mágico, sino el de los muggles.

No porque el mago Gellert Grindelwald, interpretado aquí por Johnny Depp, sea más poderoso que "El que No Debe Ser Nombrado". Si no porque, sencillamente, es más seductor y carismático. Y cree que está haciendo un bien mayor.

Así que en la continuación de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (spin-off escrito para cine por la mismísima JK Rowling), el protagonista, el tímido magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne), deberá demostrar su coraje.

"Cuando el mundo se cae a pedazos, tienes que actuar, elegir un bando. En esta película, a Newt lo puedes ver enojarse, enfurecerse. Al final, hay fuego en sus ojos", explica en entrevista Redmayne, ganador del Óscar.

Si alguien puede equipararse en potencia mágica a Grindelwald, quien desea gobernar al mundo muggle y no vivir en sus sombras, es Albus Dumbledore, la mítica cabeza de la escuela Hogwarts.

LAS BATALLAS

Pero encarnado aquí (en el año 1927) por Jude Law, el mítico mago no puede enfrentarse a Gellert... quizás porque lo ama.

"Hay una escena donde Dumbledore mira en el Espejo de Erised (que según la mitología potteriana refleja los deseos más desesperados) y ve al personaje de Johnny.

"Está claro que ellos tuvieron momentos muy intensos de jóvenes, hubo una pasión. En esta película vemos fragmentos de esto", revela Redmayne.

Entre las adiciones al filme, dirigido por David Yates, está el de Nagini, reconocida por los fans como la serpiente y horrocrux de Voldemort.

Aquí no es esa temible bestia, sino una mujer (Claudia Kim) con la sangre maldita, que mira con horror el ascenso de Grindelwald.

"Voldemort tiene más fuerza mágica. Y luce como alguien malvado, da miedo. Pero en persona Grindelwald es más convincente. No es un monstruo, parece un rockstar. Es más temible", dice Kim.

Por si fuese poca cosa la Espada de Damocles que significa Gellert, todos buscan al mago Credence Barebone (Ezra Miller), poseedor de un poder capaz de inclinar hacia cualquier lado la balanza.

FUERZA DESTRUCTIVA

"Tiene una enorme fuerza destructiva en su interior. Esto es gracias a sus orígenes, que finalmente se revelarán", comenta.

Para Dan Fogler, intérprete del muggle Jacob Kowalski, ...Los Crímenes de Grindelwald es el equivalente en la franquicia de Harry Potter a El Imperio Contraataca en Star Wars.

"Allí, el Lado Oscuro lo cubre todo. Los amantes son puestos a prueba, los buenos reciben varios golpes, se dispersan. Y tratan de reagruparse. Al final se revelan grandes secretos. Aquí es lo mismo. Te hace decir: 'no puedo esperar para ver la siguiente'".

Los fans lo podrán comprobar a partir de hoy en el preestreno en salas 3D y el viernes ya en todos los cines.