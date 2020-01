Oscar de la Hoya se interesa en "trilogía" con "JC" Chávez

Una sorpresiva y emotiva visita realizó Oscar de la Hoya este martes a la Ciudad de México, donde reconoció su interés de enfrentarse por tercera vez con Julio César Chávez en una pelea de exhibición.

El Food Market en esta capital recibió a nueve campeonas y ex campeonas mundiales, quienes iniciaron la conferencia para presentar la séptima "Carrera de Campeones" del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y después apareció De la Hoya.

Acompañado por el promotor Pepe Gómez y por el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, De la Hoya sorprendió a todo mundo en la reunión semanal, principalmente al presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.

Tras saludar a cada una de las campeonas y ser parte de la presentación de la carrera deportiva en honor a José Sulaimán, De la Hoya fue cuestionado de diversos asuntos, uno de ellos el de la realización de una pelea de exhibición con "JC".

Aunque no se habló de fechas ni sedes, Pepe Gómez estaría interesado en llevarla a Cancún, Quintana Roo, en tanto el llamado "Golden Boy" dejó en claro que sí está interesado

"Con Chávez saben que lo quiero mucho y es mi compadre, pero sí me gustaría hacer una tercera de exhibición", luego de vencerlo cuando se enfrentaron dos veces como profesionales, en 1996 y 1998.

"Y la cuestión por la que me gustaría hacerla es para donar todo el dinero a buenas causas, lo que se recaude a la fundación de Chávez, que me fascina lo que hace él para ayudar" a jóvenes con problemas de adicción.

Mientras el legendario "JC" se alista para pelear el 7 de marzo con Jorge "Travieso" Arce, De la Hoya pidió algunos meses de preparación para ponerse en forma y enfrentar a Julio, por lo cual la pelea podría pactarse para mitad de año.

"Así que le pido que me deje unos 4-5 meses para bajar unas libritas, ponerme en forma, buena condición física; pero en estas próximas semanas hablar con él para ver dónde, cuándo, si será sin careta, las onzas de los guantes", comentó.

Durante su intervención se aprovechó para pedir su opinión respecto de la participación de boxeadores profesionales en Juegos Olímpicos, lo que rechazó de manera contundente el ganador de una medalla de oro en Barcelona 1992.

"No estoy de acuerdo en que los profesionales participen en los Olímpicos porque les estás quitando un sueño a un jovencito que quisiera ir a ganar una medalla de oro como yo, así que no me puedo imaginar a un profesional participando en unos Olímpicos".

Añadió que si él en los juegos de Barcelona hubiera enfrentado a un profesional no hubiera sido justo, por lo cual dejó en claro su postura, que es la misma que la del CMB que dirige Mauricio Sulaimán.