Óscar Burgos se casa con una joven 37 años menor

Además de confirmar que ya vive con su novia Carolina Castro, a quien le lleva 37 años de edad, Óscar Burgos dijo que se casa con esta joven que participa en su programa.

El comediante, de 59 años, entregó un anillo a su novia, de 23 años, el 10 de mayo, momento que compartieron en Instagram.

"Se lo entregué por nuestro primer aniversario, se lo di en mi casa, es un anillo de promesa, es un diamante.", dijo Burgos. "Es probable que para septiembre de este año le esté entregando la sortija verdadera, y que el próximo año, en abril, nos estemos casando".



Agregó que Karla Panini, su ex pareja, los está acercando a la iglesia cristiana para que un pastor amigo de ella los una.



La pareja quiere casarse en Monterrey y en Playa del Carmen.



"No quería al principio, me parecía que era una locura. Me puse a investigar cuántos matrimonios podían haber funcionado con esta diferencia de edad, y me encontré con Charles Chaplin.



"Era su cuarta esposa, y tenía la misma edad que yo, igual, y duraron 35 años casados", dijo.



"Me siento muy bien físicamente. Incluso tengo mejor cuerpo que algunos jóvenes de la misma edad de ella. No me siento que no pueda darle batería, que no pueda estar con ella".



Ella es madre soltera, tiene un niña y desde hace seis meses vive con él.