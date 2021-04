ÓSCAR 2021: Los rostros de la diversidad

Noticia Relacionada Exigen ´cuota´ a los paisanos

CHLOÉ ZHAO

A sus 39 años (los cumple el 31 de marzo), Chloé Zhao es una directora de origen chino que ha sobresalido en el cine independiente de Estados Unidos.

Su currículum es corto, pero ha sido destacado desde el principio. Su ópera prima, Songs My Brothers Taught Me (2015), sobre la relación de unos hermanos nativo-americanos, se presentó en el Festival de Cine de Sundance. Con su segunda cinta, The Rider (2017), recibió nominaciones a los Independent Spirit Awards.

Pero sin duda ha sido Nomadland, su historia sobre una mujer nómada, lo que le ha dado la atención internacional, llevándose el Globo de Oro por Mejor Dirección (la segunda mujer en ganar y la primera asiática), además de reconocimientos en el Festival de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Por el filme, Zhao está nominada al Óscar como Mejor Directora y Mejor Guión Adaptado; además de aspirar al BAFTA y al Directors Guild of America Awards.

DANIEL KALUUYA

Hijos de padres ugandeses, Daniel Kaluuya es un actor y escritor que inició su carrera siendo un adolescente en su natal Londres, primero en teatro y después en la televisión.

Su participación en la serie Skins y su actuación en la obra Sucker Punch fueron trabajos que le generaron los primeros aplausos. Durante la década pasada, trabajó en las series Psychoville, Black Mirror y The Fades, todas de la BBC.

Su transición al cine se dio en 2011 con Jhonny English Recargado, después vendría Kick-Ass 2 y Sicario. Pero fue ¡Huye!, de Jordan Peele, la cinta que lo colocó en la escena internacional, incluso dándole una nominación al Óscar como Mejor Actor.

Actuó en Pantera Negra (2018), Viudas (2018) y Queen & Slim (2019).

Su encarnación de Fred Hampton, líder del Partido Pantera Negra, en la cinta Judas y el Mesías Negro, lo ha vuelto a colocar en la mira de los premios. Ya ganó el Globo de Oro y el Critics´ Choice Award, ahora espera los resultados del Óscar, el BAFTA y el Screen Actors Guild Award.

RIZ AHMED

Músico, actor, rapero y activista, Riz Ahmed tuvo sus inicios en el cine independiente, participando en filmes como Camino a Guantánamo ( 2006), Four Lions (2010), Trishna (2011) y The Reluctant Fundamentalist (2013).

El rol que le dio fama internacional fue el de la cinta Nightcrawler (2014), haciendo que el londinense participara después en franquicias como Jason Bourne y Star Wars.

La película de Amazon, Sonido de Metal, hoy lo coloca como el primer intérprete de origen musulmán en estar nominado al Óscar como Mejor Actor.

STEVEN YEUN

La serie The Walking Dead puso en el panorama mundial a Steven Yeun, un actor nacido en Corea, ya nacionalizado estadounidense.

Su encarnación de Glenn Rhee, en la serie apocalíptica zombi, le dio popularidad, mientras que cintas como Burning (2018), los reconocimientos de la crítica, incluido el National Society of Film Critics Award como Mejor Actor de Reparto.

Minari, un filme semiautobiográfico del director Lee Isaac Chung, le dio a Yeun su primera nominación al Óscar como Mejor Actor, haciéndolo el primer asiático-estadounidense en recibir ese honor.

ANDRA DAY

Cassandra Monique Batie, mejor conocida como Andra Day, es una cantante, compositora y actriz estadounidense.

En 2015 lanzó su álbum debut, Cheers to the Fall, por el que obtuvo una nominación al Grammy como Mejor Álbum R&B y su tema, "Rise Up", Mejor Interpretación R&B.

Tres años después, Day regresará a la premiación ahora nominada como Mejor Actriz por su encarnación de la cantante Billie Holiday en el filme biográfico The United States vs. Billie Holiday, su primer papel oficial en cine.

El rol ya le valió el Globo de Oro como Mejor Actriz en una Cinta Drama, que fue todo una sorpresa, pues las grandes favoritas eran Frances Mcdormand y Carey Mulligan.

SHAKA KING

Originario de Brooklyn, Shaka King tiene familia de ascendencia latina: la familia de su padre es de Panamá; la de su madre, panameña y de Barbados.

Estudió ciencias políticas en Vassar College, y se graduó del programa de cine en la New York University Tisch School of the Arts, donde fue alumno del director Spike Lee.

En 2013, escribió, dirigió y produjo Newlyweeds, una comedia sobre una pareja que disfruta consumir mariguana. Su segundo filme fue Judas y el Mesías Negro, por el que aspira a Mejor Película y Mejor Guión Original.

LAKEITH STANFIELD

Actor y músico de 29 años, LaKeith Lee Stanfield hizo su debut cinematográfico en la cinta Short Term 12 (2013), por la que lo nominaron al Independent Spirit Award.

En Selma (2014) dio vida al activista Jimmie Lee Jackson, encarnó al rapero Snoop Dogg en Straigh Outta Compton (2015), y a Patrick Haynes en Snowden (2016).

Su papel de William O´Neal, uno de los miembros del partido Pantera Negra, en Judas y el Mesías Negro le dio su primera nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto.