Osaka se baja de las Finales de la WTA por lesión

SHENZHEN, China.

Naomi Osaka se retiró de las Finales de la WTA el martes debido a una lesión en el hombro.

La dos veces campeona de Grand Slam tenía previsto jugar contra Ash Barty, máxima cabeza de serie del torneo de fin de temporada.

"Estoy decepcionada de tener que bajarme del torneo", dijo la japonesa. "No era cómo quería terminar este torneo o mi torneo, pero confío estar recuperada y poder volver aquí el año próximo".

La suplente Kiki Bertens tomó el puesto de Osaka y derrotó 3-6, 6-3, 6-4 a la australiana Barty.

Osaka abrió el torneo con una victoria 7-6 (1), 4-6, 6-4 ante la checa Petra Kvitova en el Grupo Rojo. Barty también ganó su primer partido, imponiéndose 5-7, 6-1, 6-2 ante la suiza Belinda Bencic.

Osaka explicó que empezó a sufrir la molestia en Beijing este mes. Encadenó títulos en Osaka y Beijing previo a las Finales de la WTA.

"Me lesioné en la final de Beijing", dijo Osaka en una rueda de prensa. "Me la pasé sin sacar cuando estuve en Japón. Empecé a sacar en los últimos dos días. Me sentí mejor, llegué acá y jugué mi partido".

"Lo sentí (el dolor) de inmediato (al jugar ante Kvitova). Fue punzante al levantarme al día siguiente", añadió.

El debut de Osaka en las Finales de WTA en Singapur el año pasado también terminó con una nota negativa, perdiendo todos sus tres partidos de la fase de todas contra todas. Se retiró con una lesión ante la holandesa Bertens en su tercer partido luego de perder el primer set.

"Creo que había jugado bien. Tenía mucha ilusión de ganar aquí", dijo.

Como suplente, Bertens puede avanzar a las semifinales, lo que se define por la cantidad de victorias conseguidas.