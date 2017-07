Orlando sigue siendo amigo de Katy Perry

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Orlando Bloom dijo que sigue siendo amigo de su ex novia Katy Perry, además aseguró que han puesto un ejemplo al demostrar que las separaciones no tienen que tratarse de odio.



El tono conciliador del actor británico, en una entrevista con la revista Elle U.K, se parece al de Perry, quien aseguró en un tweet, durante el mes pasado, que nadie es una víctima o un villano.



"Puedes seguir siendo amigo y ¡amar a tus ex parejas!'', se podía leer en el tweet de Katy.



Bloom también habló sobre las famosas fotografías que le tomó un paparazzi el año pasado, mientras remaba desnudo junto a Perry en bikini. Dijo que él y la cantante estaban completamente solos y señaló que tuvo un momento en el que se sintió completamente libre.



Agregó que no se habría puesto en esa situación de haber sabido que los fotógrafos estaban cerca.