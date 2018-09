Orientan sobre testamento

La Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, realizó la conferencia "Testamento, Todo lo que Debes Saber", iniciando así las actividades de este mes, dedicado a fomentar la cultura entre la ciudadanía.

Desde hace más de 10 años, la AMPRAC organiza este tipo de eventos para informar a la población de la oportunidad que tienen las familias para heredar bienes y no problemas en el futuro.

Esmeralda Rodríguez Guajardo, presidente de AMPRAC local, explicó que encabezaron el evento Almicar López González, notario público y Claudia Virginia Torres Gallegos, juez tercero Familias del Estado de Tamaulipas, quienes dieron a conocer la cuestión legal y todo lo que significa dejar un testamento para la familia.

"Año con año realizamos este evento encaminado a fomentar entre los ciudadanos la cultura de dejar el testamento, muchas veces pensamos que es cuestión de que me voy a morir, o mucha gente no quiere hablar de ese tema, pero al final si no se hace dejamos problemas a nuestra familia", dijo.

Explicó que cada año en septiembre se lleva a cabo la campaña del testamento, que es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobernación, los gobiernos locales y el notariado mexicano enfocada a promover la cultura testamentaria en el país.

"Gracias a todos los que acudieron al evento, tanto ciudadanos y a los expositores que nos apoyaron, necesitamos seguir fomentando la cultura del testamento en Reynosa", recalcó la presidente de AMPRAC.