Orienta especialista sobre resoluciones. Difícil cumplir metas de Año Nuevo

McAllen, Tx.- "Tres razones por las que las personas no mantienen sus resoluciones de Año Nuevo es porque no son resoluciones realistas. Una persona espera un beneficio irreal de una resolución deseada pero no estaba preparada para hacer el cambio", dice la Dra. Jenna Anding, especialista en nutrición de la Extensión AgriLife de Texas A&M.



La experta detalla que la mayoría de los adultos tienden a rehuir las resoluciones y aquellos que aceptan el desafío tienen más probabilidades de ser jóvenes o de mediana edad.

"Las estadísticas también sugieren que aquellos que sí hacen una resolución no tienen mucho éxito en mantenerla", notó. "Pero eso no quiere decir que las resoluciones no funcionan. De hecho, aquellos que hacen resoluciones tienden a tener más éxito en cambiar comportamientos en comparación con aquellos que no las hacen".

PLANEACIÓN

La mejor manera de enfocar una resolución exitosa es que la persona primero hagan una lista de los 3 comportamientos que más desean cambiar, como comer mejor, ahorrar dinero o hacer más ejercicio.

"Mire los comportamientos que ha identificado y elija el que más le interesa para concentrarse en mejorar", continúa. "Ahora, eche un vistazo a la conducta que elija y escriba una meta específica para esa conducta. Escriba el objetivo final, pero asegúrese de que sea realista y alcanzable".

El siguiente paso es hacer un plan y proponer una serie de metas más pequeñas y alcanzables para lograr el objetivo final, dijo.

Por ejemplo, dice, si el objetivo es correr una maratón este año pero en el momento actual es difícil llegar al final de la cuadra, considere comenzar con un objetivo más realista como caminar durante 30 minutos al día, de tres a cinco días a la semana.

Anding sigue diciendo que mejorar los hábitos alimenticios suele ser una de las principales resoluciones de Año Nuevo, pero esa resolución también debe tomarse en porciones más pequeñas.

MINIOBJETIVOS

"Es mejor dividir sus resoluciones en mini objetivos, como comprometerse a comer una verdura o fruta más cada día", sugiere.

Otro mini objetivo puede incluir no salir a comer más de dos veces por semana, llevar un almuerzo saludable al trabajo al menos tres días a la semana, beber agua en lugar de refrescos y no comer más de dos comidas fritas por semana.

De acuerdo con la experta es importante elegir y escribir una fecha específica para comenzar a trabajar en cambio deseado.

Elija una fecha que sea importante, significativa o memorable y colóquela en su calendario. No tiene que ser al comienzo de un nuevo año. Planifique cómo logrará su objetivo. En otras palabras, identifique y anote las acciones específicas que deberá realizar para tener éxito.

La experta también dice que es una buena idea compartir la resolución de Año Nuevo con amigos o familiares y pedirles su apoyo.

Finalmente, Anding asegura que aquellos que cumplan con sus metas deben planear de una manera que se recompensen en el camino.

"Haz algo bueno para ti, como un masaje, un tratamiento de spa, o disfruta de algo de música". O puedes disfrutar de un "placer culpable"siempre y cuando no sabotee tu éxito.

También es bueno compartir tu éxito con los demás como un medio de auto-validación y un incentivo para que ellos hagan algo similar para su propio beneficio.