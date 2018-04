´ORIBE DEBE IR A RUSIA´

Ciudad de México

La baja productividad de Oribe Peralta no inquieta a Miguel Herrera. De hecho, "El Piojo" recalcó que el delantero del América es indispensable en la lista de 23 mundialistas.

"A lo mejor por ahí ese distractor de saber si va o no (al Mundial), de si la gente está pendiente si lo llama o no, son cosas que aunque el chavo dice que no, obviamente está al pendiente. Le hemos dicho que se olvide un poco de eso. Me parece que está metidísimo en el club y en el equipo.

"Muy consciente de lo que obviamente ha quedado a deber en la contundencia, pero generando lo que siempre ha generado, la actitud, la determinación, un ejemplo del equipo, del pundonor, y eso se lo seguiremos aplaudiendo", expresó Herrera tras la práctica del América en Coapa.

Peralta acumula apenas tres goles en lo que va del torneo, su menor productividad en los últimos siete años.

Incluso así, el "Cepillo" debe ser uno de los indiscutibles en Rusia, señaló Herrera.

"Oribe tiene que ir al Mundial, no hay vuelta de hoja, es un tipo con la personalidad, con todo lo que se tiene que poner para estar en un equipo, en una Selección, cuando no juega no es un tipo problemático, siempre está apoyando al club, a la Selección, a sus compañeros, cuando está en la cancha se mata, para mí es un tipo que tiene que ser indispensable ahí, en los 23, pero no lo decido yo, lo decide otra persona, y lo único que puedo decir es que Oribe debe estar ahí", respondió el "Piojo".

MANTIENE META DE 30 PUNTOS

>Miguel Herrera ha alcanzado al menos 30 puntos en sus cinco torneos anteriores al frente de las Águilas, un objetivo que mantiene en este torneo.

El América tiene 26 unidades y debe sumar al menos una victoria y un empate en la visita ante Puebla y el cierre de competencia contra Santos.

"Las críticas son bienvenidas porque quieren a su club mas arriba, ganador, y en eso estamos trabajando. Mi compromiso tiene que ser siempre con esa cifra y aunque a veces decimos que con 26, 27, 28, 29 puntos estás adentro, pensamos en esa cifra porque te mantendrá siempre arriba, en los primeros tres o cuatro lugares máximo, ni hablar de la porcentual (Cocientes) y eso es lo que siempre buscamos en la Liga, después en la Liguilla tener mejores logros para darle satisfacción a la gente", mencionó.

El once del América contra Puebla estará conformado por Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Diego Lainez, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra y Oribe Peralta.