‘Orgulloso’ de ser parte del DCEU

El actor Jared Leto, a quien se vio interpretar al Joker brevemente en Escuadrón Suicida, dirigida por David Ayer (Corazones de Acero) y en la que se pudo vislumbrar parte de su relación con Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie. Recientemente el actor comentó sentirse muy satisfecho con formar parte del DCEU.

Durante uno de los programas de radio de Kyle And Jackie O, le preguntaron acerca de los rumores que apuntaban a que dejaría de ser el Príncipe Payaso del Crimen, el actor fue muy contundente en su respuesta.

No... hay tanto interés, ni estupideces realmente [sobre lo que pasó con Escuadrón Suicida], pero creo que si es algo gracioso para contar. Incluso cuando salió la película hubo mucha tergiversación con lo que ocurrió de verdad y ‘la manera de actuar’ que... resulta que el 90% de todo esto no era cierto”, afirmó Leto.

ENCANTADO

Sin embargo Leto se sentía encantado de haber rodado la adaptación de DC Comics y se deshizo en elogios para su compañera de reparto Margot Robbie.

Margot es una de las mejores personas y actrices con las que he trabajado. Me encanta rodar con ella. Algunas de las escenas que hicimos juntos son de las más divertidas que he tenido en un set... Todo es genial en ese mundo y estoy muy orgullose de formar parte de él”, afirmó el actor.

Warner Bros. ya está poniendo todo a punto para sumergirse de lleno en la nueva cinta protagonizada por el Joker y Harley Quinn, que los rumores apuntan a que se titulará Harley Quinn Vs. The Joker.