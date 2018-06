Orgulloso de sus peloteros

La remontada casi dejó sin palabras a Raymundo Berrones, manager de la Treviño Kelly, quien resaltó la mentalidad de guerreros que mostraron sus peloteros a pesar de estar abajo en el marcador durante gran parte del encuentro.

"Primero agradecer a los chamacos, muy orgulloso por el campeonato y más por la remontada, 6-0 contra una selección como Linda Vista no es nada fácil, pero gracias a Dios salió a relucir su mentalidad, nunca se cayeron, siempre estuvieron luchando, creyeron en ellos mismos, uno nada más está ahí para apoyarlos y sacarles esa casta, tienen madurez luego de tantos torneos internacionales y es lo que sacaron a relucir", destacó el experimentado entrenador.

El "Rayo" está al frente de esta gran camada de jóvenes beisbolistas pero dijo que el éxito ha sido fruto del trabajo de todos y cada unos de los entrenadores que colaboran en la liga.

"El trabajo no es nada más de una persona, somos un equipo, no solamente Manso, Felipe Leal y yo, están también Many Espinoza, Narváez, Lenin, somos un grupo de 10 entrenadores y todos estamos en el mismo canal", resaltó.

Representar a México no es algo nuevo para ellos y viajarán con el objetivo de superar lo realizado en Williamsport 2017.

"Esta selección está hecha para ir a pelear como lo hicimos el año pasado en Williamsport, porque no han dejado de trabajar, vamos por todo", afirmó.