Orgullosa de ser latina

Ciudad de México

La cantante Camila Cabello no tiene miedo a mostrarse como es: a finales de 2016 decidió dejar a una de las agrupaciones más populares, Fifth Harmony, para continuar su carrera en solitario. Su objetivo, dijo, era sentirse libre y poder transmitir sus raíces latinas.

En su álbum, titulado "Camila", lanzado en enero pasado, busca transmitir sus experiencias, emociones y una imagen clara de lo que es esta chica, nacida en Cuba y que vivió en México hasta los siete años para luego migrar con sus padres a Estados Unidos.

SUPERA TODO

"Con estas canciones he superado algunas situaciones, cuando he estado feliz, mi visión de la vida, incluso cambié el nombre del disco, quería que capturara mi esencia; mi amor a la gente, cuando me enamoraba, mi situación con Fifth Harmony y como vivía al producir este disco en Los Ángeles", contó la cantante en una entrevista con New York Times.

Su familia, su cultura, sus fans, son fuente de inspiración para la cantante que se presentará el próximo martes en el Palacio de los Deportes. "Havana", el éxito que logró el primer lugar en la lista de Billboard 200 y la Hot 100, además del máximo sitio en iTunes en 100 países, no es más que su sentir con sus raíces latinas.

CUBA Y MÉXICO

"Quería que fuera una representación de quien soy, de mi infancia en Cuba. Muchos no sabía esto cuando estaba en el grupo. Esta canción fue un despertar para mí, porque crecí en ese entorno, quería que la gente supiera lo importante que es para mi vida actualmente", explicó.

Con este tema, la cubana ha superado mil 300 millones de reproducciones en Youtube, posicionando a su disco debut como el primero de un artista solista en la historia en encabezar las listas de iTunes en más de 100 países.

La cantante además encabeza las listas con otro tema, "Real Friends", en la que expresa su deseo de encontrar amigos verdaderos. Por un tiempo se especuló que la letra estaba inspirada en su relación con su antigua agrupación, pero la artista aclaró que proviene de estadía en Los Ángeles mientras grababa su nuevo disco.

SE SINTIÓ SOLA

"No es por las chicas (Fifth Harmony). Cuando estaba en Latinoamérica me sentía sola, inmersa en tanta industria musical, sólo iba al estudio y dormía. Sentía que el mundo no estaba conectado y empezaba a perder las ganas", expresó.

Una de las grandes incógnitas es en qué condiciones dejó la agrupación. "No era posible hacer cosas como solista y estar en el grupo al mismo tiempo. Veía a gente explotar sus canciones y siendo libre. Quería hacer lo mismo, me atreví y funcionó".