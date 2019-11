Orgullosa de su trabajo

La actriz Paulina Treviño no cree que "Cuna de Lobos" haya fracasado, en su opinión, la historia protagonizada por Paz Vega dio un giro novedoso a la creada a finales de los 80. Ella tiene participación como "Margarita Guzmán", la madre del hijo del periodista "Luis Guzmán" (Osvaldo de León).

"Me siento muy orgullosa de haber podido trabajar con un equipo que es innovador, que se propone cambiar la forma en la que se hace la televisión, siempre que hay cambios hay gente que no está de acuerdo, que no le gusta y eso es respetable, yo honestamente prefiero mil veces una historia que dialoga más con el siglo XXI en el que estamos que con el siglo pasado".

Estos tres personajes fueron novedosos en la historia, pues en la primera versión el personaje de Osvaldo era un detective y no se profundizaba sobre su familia. Ahora tiene un pequeño hijo con síndrome de down con el que "Catalina Creel" lo amenaza, y todo para que no siga investigando sobre ella y el tráfico de diamantes. Ante los riesgos, "Luis" decide mandar a su familia lejos de la Ciudad. Después de un tiempo y con la ayuda de "José" "Carlos", el hijastro de "Catalina", "Luis" decide retomar la investigación.

"De alguna manera la familia tiene esperanzas, pero sí está el peligro allí rondando por la malvada "Catalina Creel", pero creo que finalmente, los mismos personajes están queriendo rescatar de alguna manera a su familia, una familia contemporánea, muy parecida a muchas que podemos ver", comentó la actriz.

"Cuna de Lobos" lleva 17 de 25 capítulos, producidos por Giselle González.