Orgullosa de su clan

Ciudad de México.

"Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia de mujeres luchonas, guerreras, trabajadoras", comenta en entrevista Sylvia Pasquel.

En los últimos días, la actriz ha sido noticia por las declaraciones que dio en un programa en el que habló sobre cómo las redes sociales se han convertido en la Santa Inquisición, y su familia, de ser admirada por el público, se había convertido en "un burdel lleno de prostitutas".

Pasquel ya no quiere hablar al respecto y menos sobre temas que tengan que ver con su familia; siente que sus declaraciones han sido sacadas de contexto por los medios.

"La verdad no tengo nada que decir al respecto, de todas maneras diga lo que diga siempre lo sacan de contexto como lo estamos haciendo en este momento pero como he dicho y lo repito: yo no tengo nada qué decir de mi familia ni tengo que hacer ninguna declaración ni por qué estar dando datos ni comentarios de nada", asegura.

"No tengo nada qué aclarar ni comentar al respecto, son cosas personales que yo no acostumbro compartir ni en las redes, ni en los programas, ni en los periódicos, ni en las revistas", añade.