Organizarán México, EU y Canadá la Copa del Mundo en 2026

Moscú, Rusia.- La candidatura conjunta integrada por México, Estados Unidos y Canadá fue elegida para organizar el Mundial en 2026 al obtener 134 votos de las asociaciones miembro de la FIFA, que representan el 67 por ciento.

La candidatura impulsada por Marruecos obtuvo 65 votos, equivalentes al 33 por ciento.

El actual presidente de la FMF y el próximo, Decio de María y Yon de Luisa, así como el secretario general, Guillermo Cantú, acudieron en representación del País.

México albergará 10 de las 80 disputas del Mundial 2026, con la propuesta de que se realicen partidos de inauguración simultáneos para que uno de ellos sea en el País.

Los 210 afiliados a la FIFA acudieron al Centro de Exposiciones de Moscú.

El proceso de elección se realizó por primera vez de manera pública, en la lucha de la FIFA por garantizar la transparencia tras el escándalo que hace tres años sacudió al organismo.

Los afiliados tuvieron 15 segundos para emitir su voto vía digital, seleccionando las opciones "sí", "no", "abstención"; para ganar se requería al menos el 50 por ciento de los votos, más uno.

Un total de 203 miembros votaron ya que 7 restantes no pudieron votar, incluidos los cuatro candidatos.

México organizó el Mundial de 1970 y el de 1986. La Copa del Mundo de 2026 será la primera que se dispute con 48 selecciones.

"Quien gana hoy es el futbol y en este espíritu le deseamos a nuestros anfitriones rusos y a los equipos que compiten la mejor de las suertes, muchísimas gracias", dijo Carlos Cordero, presidente de US Soccer.

Previo a la votación, Decio de María, presidente de la FMF y quien llegó hasta las lágrimas al conocer el resultado, aseguró que el Mundial de 2026 demostrará la unidad a través de la pelota.

"En México el futbol no sólo es un deporte, es una pasión, es parte de nuestra cultura, de lo que somos, poder organizar la Copa Mundial de la FIFA sería un gran privilegio y sería un gran honor organizar la Copa del 2026 y compartir la pasión con nosotros.

"Los pueblos en nuestros tres países los recibirían con los brazos y corazones abiertos, viajes sencillos y asequibles, desde México a las calles de Montreal, a Miami, sería una oportunidad única para nosotros en Concacaf.

"Verán que tenemos las mismas tradiciones, idiomas, música y comidas que conocen y aman. Será como un encuentro familiar, futbol para todos, en un mundo en el que las fuerzas de la división intentan separarnos, una Copa Mundial en Norteamérica va a demostrar que el futbol nos puede unir a todos, como familia, los estamos esperando", expresó.

En Twitter, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión.

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations - a great deal of hard work!

"EU junto con México y Canadá, acaban de obtener la Copa del Mundo. Felicitaciones, ¡una gran acuerdo de trabajo duro!", escribió en la red social.

Good news this morning: The 2026 FIFA World Cup is coming to Canada, the US and Mexico. Congratulations to everyone who worked hard on this bid – it´s going to be a great tournament! ???????????? #United2026