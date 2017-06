Organizan programa deverano para profesores

Edinburg, Tx.- Aspirantes a educadores tendrán la oportunidad de un inicio temprano en sus carreras durante el programa que se ofrecerá del 19 al 23 de junio en la Universidad de Texas Río Grande Valley.

The Who Can, Teach es un programa de verano interactivo para los estudiantes interesados en el campo de la enseñanza.

Los participantes reciben capacitación sobre cómo involucrarse con los estudiantes usando la tecnología más reciente, y entrevistar a los maestros sobre el trabajo que hacen.

“Siempre supe que quería ser maestra, pero ahora estoy más segura que nunca”, dijo Gabriela Martínez, de 16 años de edad.

Dirigido por el Colegio de Educación y P-16 Integration de UTRGV en colaboración con UTRGV Educación Continua, el programa fue introducido a la universidad como un piloto en 2016 en Brownsville.

La iniciativa se ha ampliado este año para servir a los estudiantes en todo el Valle al acoger un campamento en el Campus de Edinburg, también.

Los cuatro campamentos de una semana de duración en ambos campus están sirviendo colectivamente a más de 80 estudiantes.

Según María Elena Corbeil, profesora asociada de tecnología educativa en el Colegio de Educación e Integración P-16, el programa está diseñado para brindar a los futuros educadores las herramientas necesarias para llevar a cabo las lecciones de manera eficiente en el siglo XXI.

“En el Colegio de Educación, capacitamos a los maestros para usar la tecnología de una manera decidida”, dijo Corbeil. “Si hay alguna falla en el equipo o en la conexión a Internet, casi nos complace, porque también queremos que sean maestros preparados para cambiar de equipo y adaptarse a cualquier situación”.

El programa ayuda a los estudiantes a desarrollar el vital trabajo en equipo y las habilidades de comunicación, observó Corbeil.