Organizan hoy torneo del mejor chef del Valle

Harlingen, Tx.

Este sábado, Goodwill Industries of South Texas Inc., una organización sin fines de lucro que presta servicios a miembros de la comunidad en el Valley, organizará su quinta recaudación de fondos anual Cook Off a realizarse en el Valley Race Park de 8 am a 6 pm abriendo sus inscripciones para los interesados.

Se prepararan una variedad de recetas de carne de cerdo, tacos, frijoles, pechuga y pollo para ganar el título de mejor chef en su categoría y premios en efectivo al concluir con los primeros 5 mejores expositores.

Este día además de las competencias de cocina, habrá actividades para niños, camiones de comida, una exhibición de autos Mustang Legacy y música en vivo de Southgate Band.

Como parte de este evento sin fines de lucro, Goodwill está pidiendo a los miembros de la comunidad que limpien sus armarios y donen artículos útiles y ropa de 8 am a 4 pm.

Se fijan como meta llenar su camión de Goodwill con ropa donada.

En tanto los ingresos generados por la recaudación de fondos se destinarán a los programas de capacitación laboral y colocación laboral de Goodwill que se ofrecen de forma gratuita a las personas con discapacidades.

De acuerdo con el informe de impacto comunitario de la organización sin fines de lucro, brindó más de 18,000 servicios en 2017 a personas en el sur de Texas que necesitaban capacitación para la preparación laboral, colocación, apoyo laboral, educación financiera, capacitación en habilidades para la vida social, horas de servicio comunitario y preparación gratuita de formatos de impuestos.