Organizan a personas con síndrome Down convivencia

Laredo, Tx.- La Ciudad de Laredo tiene más de dos mil personas con síndrome de Down y Desventaja del Desarrollo Intelectual (IDD) que merecen ser tratadas con igualdad de derechos y trato, sólo la clínica local especial Border Region Behavioral Health Center (antes MHMR), atiende a 550 personas en una y otra condición especial, pero además tiene una lista de espera de 796 pacientes, que desean recibir tratamiento de rehabilitación y ayuda.

Estos sitios se sostienen con fondos federales y estatales.

El Día Mundial de Conciencia sobre el síndrome de Down, fue declarado ayer por el gobierno municipal en BRBHC antes llamado Mental Health and Mental Rehabilitation.

Pete Sáenz, alcalde de Laredo, junto con el buró directivo y el directorio ejecutivo de BRBHC tuvieron una ceremonia de reconocimiento para estas valiosas personas y les organizaron una convivencia.

"Estados Unidos tiene 250 mil personas con síndrome de Down, seres extraordinarios que debemos tratar con sumo respeto, amor y todas las atenciones y deferencia posibles, en el país nace la persona con esta especial condición, por cada 691 gentes que vienen al mundo, o sea cada año nacen 5 mil personas con síndrome de Down o con IDD", dijo el presidente municipal al declarar localmente el Día Mundial del Conocimiento del Síndrome de Down.

Magda Pedraza, directora del programa de atención y trato a las personas con IDD o Desventaja del Desarrollo Intelectual, dijo que Laredo debe tener mucho más, pero no todos acuden a sitios como Border Region.

Eso sin contar con otros profesionales, que no comparten estadísticas o número de pacientes o personas bajo tratamiento.

Y no se está contando a personas con otras condiciones mentales, tales como; desorden de bipolaridad, estrés, depresión, esquizofrenia, autismo, Alzheimer y otros.

Border Region, se ubica en la cuadra 15 de la calle Pappas, justo una cuadra al norte del Centro Médico de Laredo (LMC) y enfrente de la Clínica Gateway, contiguo a la clínica de Veteranos.





Proclama. Declaran localmente el Día Mundial del Conocimiento del Síndrome de Down.