Organizaciones piden a López Obrador no crear Guardia Nacional

Cd. de México.

Un amplio grupo de organizaciones y activistas rechazó la propuesta "militarista" de crear una Guardia Nacional y urgió al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador a optar por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.

En un pronunciamiento, advirtieron que la Guardia "militarizada" con rango constitucional significa una falsa salida a la crisis de inseguridad y subrayaron que el sistema republicano y democrático exige el predominio de la esfera civil sobre la militar.



"Obviando sus promesas públicas, ignorando consideraciones empíricas y políticas fundamentales, desechando la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de diversos organismos internacionales, el Presidente electo y su equipo decidieron optar por una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna", criticaron.



"Hacemos un enérgico y urgente llamado al Presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad. Aún es tiempo".



Las organizaciones reconocieron la labor de las Fuerzas Armadas ante la crisis de seguridad del País, no obstante, resaltaron que esa función debe ser temporal y extraordinaria.



Llevar a la Constitución la conformación de la Guardia Nacional, advirtieron, representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar sus instituciones civiles, y los derechos y garantías individuales de los mexicanos.



"La gravedad de la propuesta militarista no puede exagerarse, pues la preeminencia que se pretende otorgar a las Fuerzas Armadas no contará con contrapesos reales en la frágil institucionalidad que hoy caracteriza al país", alertaron.

"Es claro que esta radical redistribución de poder tendrá consecuencias políticas profundas. Los mandos militares serán, inevitablemente, actores políticos de primer orden, trastocando eventualmente el pacto federal y absorbiendo atribuciones que, hasta hoy, han correspondido a las autoridades civiles".



La "primacía militar" que pretende el nuevo Gobierno, abundaron, no sólo hace caso omiso de las consideraciones recién emitidas por la Corte, sino que romperá los equilibrios políticos entre civiles y militares que han prevalecido en México durante las últimas décadas.

Piden fortalecer a PF

En el pronunciamiento, que firmaron organizaciones como Causa en Común y colectivos como #FiscalíaqueSirva y #SeguridadSinGuerra, se plantea el "rescate" de la Policía Federal para conformar un cuerpo nacional de Policía.

"Tampoco abona al análisis ni al debate menospreciar avances. En particular, y por lo que se refiere a la Policía Federal, que ciertamente fue abandonada durante los últimos años, se mantienen capacidades de investigación, tecnológicas y operativas que permiten contemplar una opción civil para la atención de delitos de alto impacto.



"En dicha institución hay un potencial real de crecimiento y desarrollo. Es viable considerar un proyecto de rescate de la Policía Federal para de ahí conformar un cuerpo nacional de policía, bajo un mando civil y sujeto a las leyes civiles", propusieron.



Las insuficiencias de las Policías se explican no por su incapacidad ni por su corrupción intrínsecas, agregaron, sino por la indolencia de actores políticos que las han condenado al abandono.



"La propuesta del Presidente electo representa, en este sentido, no una ruptura con el pasado, sino la continuidad de esta indolencia y de esta irresponsabilidad. Peor aún, representa el colapso final de instituciones que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarse.



"Por lo tanto, no es verdad que el País no tenga opciones. Sí las hay, pero deben estudiarse y considerarse sin prejuicios, sin etiquetas, y al margen de proyectos políticos personales", concluyeron.



Entre los 544 firmantes están la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Cause Ciudadano, Cencos, Red Viral, Redim, Semáforo Delictivo, así como Alberto Athié, Alejandro Hope, Alfredo Lecona, Carlos Brito, Francisco Rivas, Juan Pardinas y Juan Francisco Torres Landa.