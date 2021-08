Organiza Coparmex dos foros políticos

Buscamos que haya una campaña de propuestas y no de denostaciones, no de alusiones personales, no de presunciones por los partidos políticos de que ellos son los malos o que alguien robó más… denos propuestas* Mario Flores Pedraza, Presidente Coparmex Victoria

“Hasta ahorita tenemos planeado dos participaciones en esta contienda electoral, uno es para los y las candidatas a diputadas federales aquí en el Distrito V y otro para los y las candidatas a la alcaldía de Ciudad Victoria”, dijo el presidente de Coparmex local, “que los candidatos a diputados que nos presenten por medio de un vídeo por qué quieren ser nuestros diputados federales, qué nos están proponiendo, cuál ha sido su mayor logro en su carrera política, y por qué quieren representarnos para saber de frente por qué están buscando esa posición”.

En el caso de los candidatos a alcaldes, el foro político se llevará a cabo a través de vídeo conferencia en donde cada uno de los postulantes planteará su oferta, cabe destacar que estos foros no buscarán la confrontación con los candidatos por lo cual no caen en el formato del debate electoral; Flores Pedraza destacó que el objetivo será incentivar la participación ciudadana en las urnas haciendo llegar al electorado las diferentes plataformas políticas.

“Buscamos que haya una campaña de propuestas y no de denostaciones, no de alusiones personales, no de presunciones por los partidos políticos de que ellos son los malos o que alguien robó más… denos propuestas, y que busquen desde que son candidatos transparentar sus ingresos, su Ley 3 de 3, es a lo que le tienen miedo, nadie lo quiere presentar”.

Al final de este tipo de foros la Coparmex, y asociaciones participantes en la organización del evento, llevan a cabo una firma con los candidatos para comprometerse a hacer un ejercicio de rendición de cuentas en el caso de resultar favorecidos por el voto ciudadano, “que nos digan ¿cómo van a resolver los servicios básicos? - que hoy en día son un desastre -, ¿cómo manejar el tema de la transparencia personal y transparencia gubernamental en el ejercicio como alcalde? ese tipo de cuestiones que todos queremos ver, transparencia y eficacia en el ejercicio del poder”.