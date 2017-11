Ordenan a Sedena dar informes sobre enfrentamiento en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informar sobre su actuación en la Sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, el 30 de junio de 2017, en donde murieron 17 personas en un enfrentamiento con la policía municipal.

Un ciudadano solicitó conocer el reporte de los hechos consignados en el parte o informe levantado; el punto exacto en donde ocurrieron los hechos; las patrullas militares encargadas de cubrir ese turno y el sector rural; así como el número de policías militares, ministeriales, estatales y de la Marina involucrados en el operativo, precisando en qué consistió su actuación.

En respuesta, la Sedena dijo que no localizó ningún documento relacionado con la materia de la solicitud, por ello el ciudadano se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai, y señaló que la Sedena cuenta con registros de todos los eventos donde participa su personal.

En alegatos, la Sedena reiteró su respuesta y precisó que el personal militar participó después del enfrentamiento, sólo en la búsqueda de los agresores sin obtener resultados.

Respecto de la actuación de las otras dependencias, orientó al particular a dirigir su solicitud a la PGR, a la Fiscalía del estado de Sinaloa y a la Secretaría de Marina.

Al presentar el caso ante el Pleno, la ponencia de la comisionada Areli Cano corroboró que la Sedena no cuenta con facultades para conocer del despliegue de otras instancias en los operativos en los que participa, como es el caso de las policías ministeriales estatales y de la Marina.

No obstante, sobre la inexistencia de la información relacionada con la participación de la dependencia en los hechos, se determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en el Ley, pues no turnó la solicitud a la Tercera Zona Militar, área que podría conocer los informes o partes relativos al actuar del sujeto obligado, pues su jurisdicción se localiza en Mazatlán, Sinaloa.

Se localizó un boletín de prensa del gobierno de Sinaloa, de julio de 2017, en donde el secretario de Seguridad Pública local informó sobre los hechos y refirió haber solicitado el apoyo de todas las autoridades policiales, incluidos el Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México y la Policía Estatal Preventiva, instancias que de manera coordinada implementaron un operativo adicional, al cual se refirió la Sedena en sus alegatos.

Se concluyó que es de interés general conocer el número de militares involucrados en el operativo, así como el detalle derivado de los partes o informes respectivos para identificar en qué consistió la actuación militar en las labores de coordinación con las instancias militares en materia de seguridad.