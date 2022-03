Ordenan retiro de puestos ambulantes en el abandono por ser inseguros

El Ayuntamiento llevará a cabo el retiro de carretones y estructuras colocadas en el espacio público para fines comerciales que se hallen en estado de abandono, luego de que diversas quejas fueron hechas saber al Municipio por problemas de seguridad y de fauna nociva; no obstante, los propietarios de estas podrán reclamar su lugar en caso de contar con permiso actual.

"Hemos estado notificando todos los carretones en general, puestos, estructuras, que están abandonados con la intención de identificar porqué razón están abandonados, por qué no están trabajando, si está identificado el dueño se les deja una notificación", explicó el tesorero Luis Carlos Cisneros Gómez, "estamos haciendo un análisis de dónde está si después de un tiempo determinado no pasa la persona o no lo está trabajando y lo sigue teniendo abandonado, ya hemos recibido quejas de los mismos comerciantes y de los mismos ciudadanos".

El funcionario municipal aclaró que de alrededor de 300 permisos para comercio en la vía pública, poco más del 30 por ciento se encuentra al corriente con el pago para comercio informal, por lo que emplazó a los vendedores que se acerquen a la Oficina de Inspección Fiscal para que se pongan al corriente con este Derecho en el caso de que deseen seguir haciendo uso de su lugar para este fin.