Ordeñan gasolina a camioneta en Monterrey

Monterrey, México.- Un hombre fue grabado por cámaras de vigilancia al robar la gasolina de una camioneta estacionada en Monterrey, Nuevo León.

El robo fue cometido durante la madrugada de este jueves en la Avenida Camino Real, al norte de la capital regia.

El afectado divulgó en redes sociales el video del hurto y pidió apoyo a la comunidad para ubicar al responsable.

En la grabación se aprecia que el delincuente llegó en un Nissan Tsuru en color blanco, y traía un bidón con una manguera para ordeñar la gasolina.

"Llegué a las 6 de la mañana por la camioneta y no me marcaba gasolina y fui a echarle", narró el afectado, "(al cargar la gasolina) se empezó a tirar toda, así me di cuenta y al revisar las cámaras vi al ladrón".

Una fuente policiaca informó que se han reportado más robos similares en la zona norte de la Ciudad.