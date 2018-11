Ordenan entregar audios y video de audiencia inicial de Javier Duarte

Cd. de México.

Al resolver un recurso de revisión, el INAI determinó que Duarte ya está sentenciado, por lo que no se actualiza la reserva que argumentó el Consejo para no entregar la información solicitada.



"La difusión del audio y video de la audiencia requerida es del mayor interés público, ya que somete al escrutinio social la legalidad de las conductas realizadas por un ex Gobernador y las diligencias llevadas a cabo por las autoridades procuradoras e impartidoras de justicia, para conocer la verdad de los hechos y que sean sancionados los responsables de su comisión", expuso la comisionada Blanca Lilia Ibarra.



El CJF, expuso el Pleno, también deberá dar a conocer la información relativa a ex servidores públicos que cuenten con una sentencia condenatoria firme e irrevocable, relacionada con ilícitos en ejercicio de las funciones públicas, contenidos en la causa penal 97/2016.



En la versión pública que deberá ser entregada, explicó Ibarra, el CJF deberá de clasificar como reservada las circunstancias de modo, tiempo y lugar que den cuenta de las líneas de investigación pendientes de cumplimentar en el proceso.



De igual forma, deberá clasificar la información relacionada con la identidad; domicilio, edad, estado civil, ocupación; así como cualquier otro dato confidencial de los particulares.