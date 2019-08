Ordenan cambiar indumentaria a 'Servidores'

Cd. de México.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó medidas cautelares para que en un plazo de 48 horas los denominados 'Servidores de la Nación' dejen de usar indumentaria o accesorios con el nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como no hablar del Mandatario federal en sus visitas domiciliarias.

Una vez que sean notificados por la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, esos funcionarios públicos, que se calculan llegan a los 19 mil, tendrán 12 horas para desaparecer de sus redes sociales cualquier promoción del tabasqueño.



Durante la sesión privada de dicha Comisión, los consejeros electorales coincidieron en que los Servidores realizan una promoción personalizada del Presidente, por lo que violan el artículo 134 constitucional.



"No deberán hacer uso del nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ni de otro servidor público, en la indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas y gafetes), ni en los discursos emitidos por el personal en cita, proporcionando en un término que no podrá exceder las 48 horas contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, prueba de haber dado cumplimiento a la presente determinación", señaló el acuerdo.



En la discusión, los consejeros afirmaron que los Servidores podrían argumentar que sus redes sociales son privadas y lo que en ellas publiquen es un tema personal, sin embargo, argumentaron, son servidores públicos y por lo tanto deben acatar la legislación, que les prohíbe promover a un funcionario.



"Aunque se trate de cuentas de orden privado, al estar haciendo alusión a su función, hay una responsabilidad, porque podrían decir que no son redes sociales pagadas por el Gobierno, sí, pero están poniendo una imagen de orden público", indicó la consejera Adriana Favela.



Buscan sancionar a Bienestar



Los consejeros criticaron que pese a las evidencias de que los Servidores usan indumentaria con el nombre del Presidente y promueven su imagen, la Secretaría del Bienestar lo negó.



Recordaron que en dos casos anteriores, también falseó información. Por ejemplo, le pidieron informar sobre el Censo del Bienestar y afirmó que no existía, cuando se estaba realizando.



En esta ocasión, explicaron consejeros, la dependencia argumentó que ya cambió los chalecos, pero esta misma se contradice cuando en el documento que envió al INE asegura que entregó 532 de esas prendas y 532 gorras.



En consecuencia, cuestionó la consejera Pamela Sanmartín, las prendas las están usando el resto de los 18 mil 225 Servidores, además de que se le pidió a la Secretaría enviar prueba de que no contienen el nombre o el cargo del tabasqueño y mando una foto ilegible. También, ante la insistencia de que presentara el material físicamente, no lo hizo.



Por ello, se instruyó a la Unidad Técnica de la Contencioso del Instituto para que valore si es necesario abrir un procedimiento especial sancionador.



"La Secretaría nos niega todo. Debemos checar si nos están dando la información correcta a través de un procedimiento especial sancionador y tomar las medidas contundentes.



"Advertimos que hay información falsa que nos dicen las dependencias. Como autoridad tenemos que ser muy exigentes, y no permitir que se nos niegue información", agregó.