Ordenan a Marina dar datos de operativos

Cd. de México.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Secretaría de Marina entregar información completa sobre sus operativos implementados entre 2006 y 2018.

La respuesta de la dependencia deberá contener, entre otras cosas, el nombre de los operativos realizados durante dicho periodo, la fecha de inicio y conclusión, así como los recursos utilizados en su implementación.



Un particular solicitó a la Secretaría de Marina todo un conjunto de información relacionada con sus operativos, incluidos también los datos de batallones involucrados y estados en los que se llevaron a cabo.



En respuesta, la dependencia, a través del Estado Mayor General de la Armada, proporcionó un cuadro en el que se desglosó por año el número de operativos, los estados en los que se realizaron, las autoridades involucradas de manera genérica y los batallones que acudieron.



Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión con el argumento de que la información era incompleta, toda vez que había solicitado que fuera desagregada por año y nombre, y de que no se le entregaron los datos correspondientes a la duración y los recursos.



En la etapa de alegatos, el sujeto obligado remitió al particular una tabla en la que consta información sobre la Región Naval, la operación, los estados en los que se llevaron a cabo los operativos y el periodo de los mismos.



Del análisis de la solicitud de la información y la respuesta emitida por la Semar, la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra observó que no contiene la totalidad de los datos requeridos, por lo que está incompleta.



A propuesta de la comisionada, el INAI determinó que la Secretaría de Marina no agotó con el principio de exhaustividad al no proporcionar la totalidad de la información requerida, por lo que revocó su respuesta y la instruyó a hacer una búsqueda exhaustiva para proporcionar los datos.



Durante la sesión pública del INAI, Ibarra afirmó que asuntos como este no sólo contribuyen a la generación de información socialmente útil, sino también aportan elementos al nuevo Gobierno para acciones importantes en materia de seguridad, como la creación de la Guardia Nacional.



"Estos ejercicios, por un lado, permiten a la ciudadanía obtener información y datos certeros a fin de poder compulsar y comparar las medidas y decisiones tomadas, así como las políticas públicas iniciadas por cada gobierno", expuso la comisionada.



"Y por otro generar información diagnóstica relevante en materia de seguridad pública que ubica el contexto al que se enfrenta este tema con el nuevo gobierno", agregó.