Ordena juez detención de Puigdemont

Madrid, España.- La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó hoy la detención del ex Presidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y de los cuatro ex consejeros que viajaron con él a Bélgica, los cuales no acudieron a declarar por las investigaciones de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en su contra.



La Magistrada emitió la orden de captura nacional e internacional contra el ex líder catalán y de sus consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, quienes se encuentran en Bruselas.



El trámite de orden se realiza a través de la Fiscalía General de Bélgica y tiene carácter nacional e internacional para garantizar que puedan ser detenidos los acusados en cualquier país.



La jueza tenía previsto proceder con el auto de detención cuando tuvo que resolver otros asuntos relacionados con el caso al encontrarse de guardia esta semana.



Aunque finalmente, la Magistrada optó por retrasar su decisión hasta este viernes, según sostienen estas fuentes.



La Fiscalía belga aseguró este jueves que en cuanto se recibiera la orden de detención y entrega, procedería a ejecutarla.



El Ministerio federal sería el receptor del mandato y el encargado de su ejecución, según funcionarios.



La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el pleno judicial y policial.