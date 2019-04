Ordena Trump despliegue de 750 agentes en frontera con México

CIUDA DE MÉXICO.- El mandatario estadounidense, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, ordenó redesplegar 750 agentes migratorios en la frontera con México hasta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "utilice su poderoso sentido común" y evite que migrantes ilegales lleguen a su país.

El presidente de Estados Unidos advirtió que esta medida, que prevé combatir la "gran oleada de migrantes ilegales", provocará una serie de retrasos comerciales entre ambos países, con lo que hizo un llamado a las autoridades mexicanas para retirar a los migrantes a sus países de origen.

"Hasta que México limpie esta ridícula y masiva migración, nos centraremos en la seguridad fronteriza", escribió.

Por otra parte, el jefe de estado, instó a los Demócratas del congreso norteamericano a ayudar a sus similares Republicanos a terminar "con los horribles y costosas lagunas" en sus leyes migratorias.

"Una vez eso pase, todo estará calmado. ¡Nunca podemos permitir fronteras abiertas!", concluyó.

We have redeployed 750 agents at the Southern Border´s specific Ports of Entry in order to help with the large scale surge of illegal migrants trying to make their way into the United States. This will cause traffic & commercial delays until such time as Mexico is able to use....