"Se conmina a la responsable a que la resolución sea de fondo y esté apegada a la normativa constitucional y legal para garantizar al actor el derecho a la justicia y decida si el actor tiene o no derecho a ser considerado como aspirante a diputado federal de representación proporcional por fórmula externa", añade la resolución.

Noticia Relacionada Ordena TEPJF resolver la candidatura de Muñoz Ledo

La sentencia fue aprobada por unanimidad y a propuesta del Magistrado Felipe de la Mata.

Se indica en ella que la Comisión declaró improcedente la denuncia de Muñoz Ledo y le dijo que carecía de interés jurídico, ante su declarada pretensión de optar por la reelección legislativa por ese partido.

La resolución señala que se le exige acreditar al demandante su inscripción en un procedimiento de definición de candidaturas, cuando él cuestiona precisamente la falta de reglas y de un procedimiento claro, por lo que este agravio lo consideró "sustancialmente fundado" .

En una primera sentencia, el Tribunal ordenó a la Comisión no desechar la demanda y en cumplimiento a esta orden, esa instancia partidista revisó el caso, lo declaró improcedente y determinó que el ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no tiene interés jurídico en el tema.

Esta será la tercera vez que la Comisión de Morena deberá ver el caso de la demanda de optar por la reelección de Muñoz Ledo.

————