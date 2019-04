Ordena TEPJF justificar candidaturas de Morena. Fase de selección de precandidatos

Cd. Victoria, Tam.- La Sala Regional del TEPJF ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena justifique el proceso para la selección de las 22 fórmulas de candidatos a diputados locales, esto en la fase de selección de precandidatos y tras diversas impugnaciones por parte de aspirantes quienes no obtuvieron la calidad de precandidatos en ese proceso interno.

Lo anterior según los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SM-JDC-112/2019, SM-JDC-113/2019, SM-JDC-114/2019, SM-JDC-115/2019, SM-JDC-116/2019, SM-JDC-117/2019, SM-JDC-118/2019, SM-JDC-122/2019, SM-JDC-123/2019 y SM-JDC-124/2019 interpuestos por Erika Nancy Mendoza Chávez, Nicolás Camorlinga Cadena, Eduardo Ignacio Torres Velázquez, Juan González Lima, Miguel Ángel Sotelo González, Sergio Javier Solbes Marín, Maritza Hernández Hernández, Juan González Lima, Humberto Armando Prieto Herrera y Juan Diego Guajardo Anzaldúa, respectivamente.

´La Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio pleno de su libertad de autodeterminación, pero apegado a las previsiones del sistema constitucional mexicano y normativo del propio partido político, deberá de emitir un nuevo dictamen en el que funde y motive su determinación´, cita textual de la sentencia SM-JDC-0112-2019 de la Sala Regional en la ciudad de Monterrey, ´en forma general identifique primeramente los parámetros o aptitudes que toma en cuenta y respecto de las personas que presentaron solicitud de registro, valore cada uno de esos aspectos de manera individualizada y por solicitante, realice la calificación o ponderación final de las y los aspirantes, para definitivamente señalar las razones de preferencia para definir candidatos´.

Es decir, la lista con las 22 fórmulas de candidatos por mayoría relativa aprobada el pasado miércoles por el Consejo General del Ietam continúa firme y apta para iniciar campaña a partir del primero minuto del lunes 15 de abril; además, revoca las sentencias TE-RDC-20/2019, TE-RDC-21/2019 y TE-RDC-25/2019 emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas al considerar que estas no daban certeza a la selección de precandidatos, ´los actores hacen valer sustancialmente que no se han justificado las razones por las que aprobaron sus registros como precandidatos, o bien, porque no cuentan con el perfil para ello´, menciona la sentencia de la Sala Regional.

En un plazo de 48 horas, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena deberá notificar en individualizado a los actores de la impugnación cuáles fueron las consideraciones por las que quedaron fuera del proceso interno el pasado 24 de febrero, cabe recordar que originalmente eran 285 aspirantes los cuales se inscribieron el 18 de febrero ante la Comisión Nacional de Elecciones, de los cuales lograron acceder a la etapa de encuesta 63 precandidatos en los 22 distritos locales.

Tras notificar a los inconformes, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena deberá notificar dentro de las siguientes 24 horas a la Sala Regional en Monterrey un dictamen individualizado de cada uno de los aspirantes y las razones justificadas de por qué estos no resultaron aptos en el proceso interno para la selección de candidatos.

