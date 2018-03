Ordena resolver si indagan abusos a Z-40

En octubre pasado, "El Z-40" presentó ante el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales en esta ciudad, responsable de uno de los juicios de extradición en su contra, un escrito en el que se quejó de diversas violaciones a sus garantías.



Dijo que, tras haber sido trasladado del penal federal del Altiplano al de Ciudad Juárez, Chihuahua, está aislado y sin privacidad para hablar con sus abogados, ya que no los ve en el área de locutorios ni en privado, sino en una pequeña oficina en presencia de cinco elementos de seguridad y filmado con una cámara de video.



También afirma que no tiene acceso a actividades recreativas, educativas y culturales.



El 11 de octubre pasado el juzgado responsable de su extradición desechó el recurso, denominado "incidente no especificado para investigar la violación de derechos humanos en prisión preventiva, por parte de la autoridad penitenciaria".



Su argumento principal fue que no era competente para resolver el reclamo, dado que se trataba de violaciones a garantías constitucionales, mismas que deben dirimirse ante los jueces de amparo.



El capo presentó una demanda de garantías ante Erick Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal, quien acaba de sentenciar que ese desechamiento es infundado y debe ser analizado y resuelto de nueva cuenta.



De acuerdo con el fallo del amparo 916/2017, dictado por Zabalgoitia, el juez de procesos penales sí tiene competencia para resolver el recurso de Treviño, dado que el capo se encuentra a su disposición por instruir en su contra un juicio de extradición.



"Si bien los órganos de control constitucional cumplen con la función de verificar que las actuaciones de las autoridades no transgredan los derechos fundamentales de los ciudadanos; ello no significa que un órgano jurisdiccional de la naturaleza de la responsable (de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México) no pueda hacerlo; sobre todo, si se toma en consideración que en el caso en particular, el ahora quejoso se encuentra a su disposición y es su deber salvaguardar sus derechos", sentenció el juez de amparo.



El jefe de Los Zetas fue detenido el 15 de julio de 2013 en Anáhuac, Nuevo León, y a la fecha tiene en curso dos juicios de extradición a Estados Unidos y por lo menos 10 procesos por delitos cometidos en México.