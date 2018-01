Ordena INE retiro de spot con imagen religiosa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Quejas y Denuncias ordenó el retiro cautelar de propaganda pautada por Nueva Alianza, en la que, en medio de imágenes relativas a los daños por el sismo del 19 de septiembre, realiza una toma de la imagen de un símbolo religioso.

En el spot "Homenaje a los héroes" del partido, menciona "a los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio" mientras aparecen imágenes de una pared decorada con la Virgen de Guadalupe en una calle de la Ciudad de México en donde se derrumbó un inmueble durante los sismos.

Las consejeras Adriana Favela, presidenta de la Comisión, Adriana Favela y el consejero Benito Nacif recordaron que el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe utilizar símbolos religiosos en su propaganda "y en este caso estamos ante algo que inequívocamente es un símbolo religioso".

Aunque no es la imagen central, en este caso no es una toma circunstancial pues cuando aparece ese símbolo "se ilumina todo el promocional al momento de esa toma en específico y me parece que se hace con el ánimo de resaltar ese símbolo religioso y aprovecharlo en su propaganda", explicó Favela.

Los spots –denunciados por Encuentro Social (PES) ya no se transmiten en pauta federal pero si en la local, donde se ordenó su retiro.

En cambio el PES también denunció spots del PAN en los que aparece su pre candidato presidencial Ricardo Anaya con el Papa Francisco, lo que presuntamente vulnera la normatividad por la utilización de símbolos o imágenes de carácter religioso.

En este caso el PES denunció el uso de símbolos religiosos y en otra queja el PRI indicó que se trató de un acto anticipado de campaña pero los consejeros resolvieron que "no se contienen manifestaciones explicitas o inequívocas de apoyo o rechazo, no existe base para considerar que hay actos anticipados de precampaña o uso indebido de la pauta".

Ese mensaje es en el que se presenta a Anaya con líderes mundiales mient5ras dice "es momento de dar un paso al frente… en este Frente no vamos a defender lo indefendible".