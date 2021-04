Ordena INE borrar mañanera de AMLO del 16 de abril

Nuevamente, el INE ordenó al Presidente no difundir logros ni interferir en el proceso electoral con sus declaraciones.

La Comisión de Quejas dio la razón al PRD, que denunció al Primer Mandatario de violar la veda de propaganda gubernamental y los criterios del Tribunal Electoral al hablar, el 16 de abril, sobre entrega de programas sociales en Guerrero, Chiapas y Oaxaca de su Gobierno.

"Se ordena al Presidente de México que durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, se abstenga de difundir logros de gobierno, obra pública o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía", establece el resolutivo, que de no cumplir se le aplicarán sanciones.

El órgano electoral aplica al tabasqueño una medida cautelar, en su modalidad de tutela preventiva por difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña, en contravención con el artículo 41 de la Constitución y de los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Durante la discusión, los consejeros criticaron que el Primer Mandatario continúe involucrándose en el proceso electoral.

Incluso le recordaron la última sentencia de la Sala Superior, en la que los Magistrados le detallan los temas prohibidos, como logros en obra pública y programas sociales, y no importando si el Presidente responde a una pregunta durante su conferencia.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión, afirmó que incluso en su conferencia de este lunes, el Presidente habló sobre las encuestas que favorecen a su partido, por lo que es pertinente hacer el llamado para el resto del proceso.

"Una muy respetuosa invitación al titular Poder Ejecutivo Federal para que las normas contenidas en la Constitución para asegurar la equidad en la contienda, a través de la neutralidad de los gobernantes, se cumplan.

"Presenciamos hoy que incluso hizo referencia a encuestas que involucran a su partido. Estar haciendo referencia a encuestas es empezar a pretender incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, lo cual también prohíbe el artículo 134 constitucional", argumentó.

Aclaró que como es "un tema sensible" para algunos, no se está prohibiendo la conferencia, sólo se le ordena que no puede hablar de logros ni asuntos electorales.

La consejera Adriana Favela recordó que el INE había insistido desde hace meses que las conferencias no debían transmitirse en las entidades con elecciones, para que al llegar el proceso electoral actual no se presentará este escenario.

"El cuidado en la equidad de la contienda tiene que tener especial atención porque cualquier tipo de circunstancias que pueda romper esa equidad, puede poner en riesgo las elecciones, ya sean a nivel federal o local.

"Por ello es importante que todos los funcionarios públicos respeten esta regla, de no estar difundiendo información que hable de sus logros de gobiernos o tratar de perjudicar a otra fuerza política", apuntó.

Al igual que sus compañeros, la consejera Claudia Zavala coincidió en que el Presidente no presumió los logros de manera espontánea, pues se transmitieron gráficas en una pantalla que ya estaban planeadas.

"El Presidente dice 'podría decirles más, pero como estamos en veda electoral, solo voy a decir esto', y de todos modos está posicionando información que no está permitida", consideró.

"La contienda electoral se tiene que dar entre contendientes, y los gobiernos deben de quedar al margen".