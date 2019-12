Ordena INAI abrir plan de Sta. Lucía

Ciudad de México.

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar el Plan Maestro de la rehabilitación de la Base Aérea de Santa Lucía para convertirla en un aeropuerto civil.

Al exponer el caso, el comisionado ponente Joel Salas indicó que en su primera respuesta la Sedena clasificó como reservada la información y determinó un periodo de veda de cinco años.

"De acuerdo con el sujeto obligado es preciso clasificar la totalidad de la información relacionada con dicha obra porque contiene las características técnicas del material y equipo a emplear, así como la distribución estratégica de la obra y de la instalación militar", refirió.

Dicha clasificación fue reiterada ante el INAI en la etapa de alegatos, en la que sostuvo que la determinación, aprobada por su Comité de Transparencia, era apegada a la legalidad.

Sin embargo, al analizar el caso, Salas señaló que no existen razones para considerar la información como clasificada, pues se trata de una obra pública que será destinada a prestar servicios aeroportuarios a la sociedad.

"El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta fundado, no se actualiza la clasificación declarada ya que se estima que la divulgación de la información no representa un riesgo real", sostuvo.