Ordena AMLO que 8 militares cuiden a Fox y a Calderón

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que una guardia de ocho elementos del Ejército resguarden la seguridad de sus antecesores

"Ya ordené que tengan esta guardia", dijo.

Entrevistado al aterrizar en la Ciudad de México desde Morelia, el Mandatario federal reveló que el ex Presidente Calderón le escribió una carta hace alrededor de dos meses en la que le externó su preocupación por su seguridad.

"En el caso del ex Presidente Calderón, él me escribió una carta explicando que tenía alguna preocupación por lo que había llevado a cabo durante su mandato en materia de seguridad pública, y también ordené que, de manera reducida pero eficaz, se le garantizara protección", indicó.

Afirmó que tomó la decisión de también ordenar protección para Fox luego de que éste dio a conocer que un comando intentó ingresar a su casa en Guanajuato.

"La instrucción, en lo que tiene que ver con la guardia del ex Presidente Calderón, es de que no fuese excesiva, y el informe que tengo es que son ocho elementos, y lo mismo (para Fox)", detalló.

López Obrador dijo que las guardias de ambos ex Presidentes se mantendrán el tiempo que sea necesario, aunque les sugirió buscar otros medios para protegerse.

"Esto lo hago porque los ex Presidentes tuvieron un desempeño; quisiera yo, lo digo de corazón, de manera sincera, poder proteger a todos los mexicanos. En este caso es algo muy especial", comentó.

"Ojalá y ellos busquen también la forma de resolver lo de su seguridad".

El Presidente aceptó que es responsable de lo que le ocurra a Fox como a cualquier otro ciudadano mexicano.

"Yo soy responsable, como titular del Ejecutivo, como representante del Estado, como Jefe de Gobierno, de la seguridad de todos los mexicanos", dijo.

"Yo deseo con todo mi corazón que no le pase nada a nadie, que nadie sufra, que nadie pierda la vida. Sí asumo que es mi responsabilidad; a veces son circunstancias difíciles, que no se puede garantizar plenamente el que no haya violencia, pero estamos trabajando todos los días para vivir en paz y con tranquilidad".