Ordena Abbott ampliar capacidad de hospitales

McAllen, Tx.

Ayer domingo por la tarde, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la emisión de dos nuevas órdenes ejecutivas, encaminadas a ampliar la capacidad de los hospitales en el estado para poder atender a los pacientes con COVID-19, ante la posibilidad de un incremento en el número de infectados.

Las órdenes ejecutivas anunciadas recomiendan aplazar las cirugías y tratamientos de salud no urgentes y eliminan regulaciones sobre el número de pacientes por cuarto de hospital, para que en caso de ser necesario asignen a mas de una persona por habitación.

Así mismo, destacó que esta semana desplegará la Guardia Nacional para que se coordine con las autoridades sanitarias en las áreas donde sea necesario su apoyo y habilitarlos también para la operación de módulos de tomas de muestras rápidas en los vehículos de los solicitantes.

Urgió al gobierno federal a acelerar la producción de suplementos necesarios para el combate a la epidemia, además de que habilitó un grupo de trabajo en el estado que se encargará de buscar y conseguir, a nivel global, el material de protección para el manejo de los pacientes, destacando que es necesario dotar de toda la protección posible a equipo médico y de primera respuesta, así como garantizar su alimentación entre otras cosas.

Ante la insistencia de que si se llegaría a una orden para que la gente no salga de sus casas, o toque de queda en todo el estado, dijo que hay ciudades que no tienen un solo caso de COVID-19 y que no es el momento de generalizar medidas tan estrictas, aunque destacó que los gobiernos locales tienen toda la autoridad para poner medidas de control mas estrictas, según sea el panorama por el que atraviesan.