Opta Mbappé por jugar en el París Saint Germain

El rotativo asegura que el jugador ha hecho saber a su actual club, el Mónaco, que quiere fichar por el PSG, lo que choca con la voluntad de la entidad del Principado de no vender a un rival en el campeonato doméstico.



Pero Mbappé, de 18 años, ha descartado las otras opciones, sobre todo el Real Madrid, que no ha querido vender a ninguna de sus estrellas para mostrar su intención de convertirle en titular, y el Manchester City, según L'Équipe.



Frente a esa postura, el club de la capital francesa se ha comprometido a convertir a Mbappé en una de sus estrellas, un puntal de un tridente que formaría junto con Neymar y el uruguayo Edinson Cavani.



La llegada de Neymar al PSG, agrega, ha dejado clara a ojos del atacante francés la ambición del club con el que, señala, considera que puede ganar la Liga de Campeones esta misma temporada.



Wilfrid Mbappé, el padre y representante del jugador, y el director deportivo del PSG, el portugués Antero Henrique, ya han alcanzado un acuerdo, según el rotativo, por lo que ahora solo resta que llegue a buen puerto la negociación con el Mónaco.



En este sentido, el diario indica que el campeón de Francia no quiere rebajar ni un euro los 180 millones en los que han tasado la salida de su estrella.



Esa suma, que se añadiría a los 222 millones de euros desembolsados al Barcelona para hacerse con Neymar, obligan al PSG a vender jugadores por valor de unos 90 millones de euros para no contravenir las normas de equilibrio presupuestario que impone la UEFA, el llamado fair play financiero.



El Mónaco no tiene prisa por cerrar la operación y, siempre según L'Équipe, su vicepresidente, Vadim Vasilyev, la mano derecha del propietario del club, asegura que no le importa incluso agotar el plazo del mercado invernal de fichajes que se cierra el próximo día 31.