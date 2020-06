OPS advierte a México sobre peligros de acelerar su apertura

Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronosticaba el martes que la recuperación económica de su país comenzaría a partir de julio, la Organización Panamericana de la Salud advertía que no se precipitara y actuara con cautela ante el peligro de nuevos contagios de coronavirus. "No hay una fórmula mágica pero si la transmisión (de COVID-19) todavía sigue creciendo, eso es un indicativo de que no se debe empezar a abrir la actividad económica de forma inmediata porque puede significar que la transmisión se va a acelerar aún más", dijo Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, en referencia a México.

En la videoconferencia semanal que la organización realiza para informar sobre el estado de la pandemia en la región, Barbosa dijo que los niveles de casos de coronavirus son distintos dependiendo de la zona en México, sin embargo, en regiones de alta incidencia es importante hacer "una reflexión".

Barbosa destacó que es necesario que México tenga tests para todos los casos sospechosos de COVID-19. "México está haciendo ese esfuerzo y esperamos que en los próximos dias ya se tenga mucha más capacidad", dijo. "Esta es una nación muy importante para el control de la transmisión".

Por su parte, López Obrador hablaba de la recuperación económica de su país en su segundo día de una gira de trabajo por el sureste de México.

"El trimestre más difícil va a ser de abril a junio de 2020 y la recuperación, aunque lenta, va a iniciar ya en julio", dijo en una conferencia de prensa en Mérida, Yucatán. "De julio hacia adelante vamos a recuperarnos... ese es mi pronóstico y estoy trabajando para eso", agregó.

Hasta ahora México ha reportado más de 93.400 casos de COVID-19 y más de 10.100 decesos. En la Ciudad de México las camas están ocupadas en un 80%.

El mandatario salió de la capital por primera vez desde fines de marzo para inaugurar cuatro tramos del Tren Maya, una obra que ha desatado gran polémica por su posible impacto ambiental y que recorrerá 1.525 kilómetros para conectar los principales enclaves turísticos de la península de Yucatán. López Obrador espera que esa obra genere 80.000 empleos en lo que resta del año.

La paralización de las actividades económicas no esenciales para mitigar la transmisión del nuevo coronavirus causó la pérdida de miles de empleos. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 12 millones de personas dejaron de trabajar respecto del mismo mes del año pasado.

Desde el sur del continente, se informó que las próximas dos semanas serán las más duras para el sistema de salud de Chile, que a diario está al borde del colapso por los nuevos contagiados de coronavirus que serán atendidos por equipos médicos "sobresaturados", alertó el martes el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza.

Chile marcó un récord con 75 decesos en un día elevando el total de fallecidos a 1.188, aunque descendió los contagiados diarios a poco más de 3.500, totalizando 108.686.

Desde el inicio de la pandemia el sistema de salud duplicó sus camas de cuidados críticos -ahora cuenta con 2.400- y elevó los ventiladores mecánicos de 642 a 2.739, según cifras oficiales. Sin embargo, Meza declaró que se "está llegando al colapso en términos de infraestructura y, sobre todo, en términos de recurso humano". El personal sanitario "está sobre saturado, súper estresado... haciendo más turnos de los que debería hacer".

Agregó que, de acuerdo con las estimaciones de especialistas, "probablemente nos debemos preparar para que las próximas dos semanas sean las semanas más duras".

Expertos y sociedades médicas reclaman que el Ministerio de Salud destine una parte importante de los cerca de 250.000 funcionarios de salud primaria a que recorran las barriadas para buscar, testear y aislar a las personas infectadas. También se quejan de que no se está siguiendo y aislando a los contactos estrechos de los casos confirmados.

En Ecuador, el Ministerio de Salud informó que se registran 3.438 fallecidos a causa de COVID-19 y 2.201 personas que probablemente murieron por la misma causa, aunque no se les tomó pruebas a tiempo, además de 40.414 contagiados.

En América Latina se han registrado más de un millón de contagios y más de 52.800 muertos.

A nivel mundial, el coronavirus ha infectado a más de 6,3 millones de personas y causado la muerte a más de 376.800 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.